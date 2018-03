Boris Johnson vergelijkt Brits-Ierse grens met die tussen Londense wijken Camden en Westminster

De Brits-Ierse grens is een van de grootste struikelblokken in de brexit-onderhandelingen. Als het Verenigd Koninkrijk eenmaal uit de Europese Unie is gestapt, wordt de grens met het Verenigd Koninkrijk ook meteen een Europese buitengrens. En dat kan problemen veroorzaken voor de grens tussen Noord-Ierland - dat een deel van het Verenigd Koninkrijk is - en de Republiek Ierland, een onafhankelijk land dat bij de Europese Unie zal blijven.

Congestion charge

Hoe dat probleem precies zal worden opgelost, is nog niet duidelijk. Maar in een interview met BBC liet de Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson wel al zijn licht schijnen op de zaak. Hij verwees naar de grens tussen Camden en Westminster, twee wijken in Londen.

In Londen is er namelijk de "congestion charge", een bedrag dat autobestuurders tijdens weekdagen moeten betalen in een groot deel van de Britse hoofdstad. In Westminster moet het wel, in Camden - dat eraan grenst - hoeft het niet. "Er is geen grens tussen die twee wijken en dat loopt perfect", zo zei hij in het interview.

Daarmee vergelijkt Johnson de grens tussen twee wijken in een stad met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. "Maar het gaat om een erg relevante vergelijking", zegt de minister daarover. "Er zijn verschillende mogelijkheden om controles te automatiseren. Daardoor is een harde grens onnodig."

Douane-unie

Volgens de Britse minister is het dus duidelijk: het Verenigd Koninkrijk kan perfect uit de douane-unie stappen zonder dat er gevolgen zijn voor Ierland. In een interview met Sky News verduidelijkt Johnson vandaag zijn uitspraken. "De kwestie rond de Brits-Ierse grens wordt nu vooral politiek gebruikt om het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie te houden en op die manier kunnen we ook de Europese Unie niet verlaten. Dat is wat er aan de hand is."

De uitspraken veroorzaken heel wat commotie in de Britse politiek. Verschillende parlementsleden noemen het "een stommiteit".

Conceptverdrag