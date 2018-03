13 vermoedelijke Syriëstrijders en ronselaars staan in Brussel terecht 

In Brussel is het proces hernomen waarop dertien vermoedelijke Syriëstrijders en ronselaars terechtstaan. De spilfiguur in het dossier is een man uit Kinrooi. Hij werd in 2006 veroordeeld tot vijf jaar cel voor terrorisme. Samen met twaalf andere mannen zou hij een Belgische cel van de Groupe Islamique Combattant Marocain gevormd hebben, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca in 2003 en de aanslagen in Madrid in 2004. De man zat zijn straf uit, maar eind januari 2015 werd hij opnieuw opgepakt, samen met drie andere mannen.

Nu staat de man opnieuw terecht voor terroristische activiteiten. Volgens het federaal parket zou hij samen met een tweede verdachte vanuit een recent opgerichte moskee in Maaseik mensen geronseld hebben om te gaan strijden aan de zijde van terreurgroep IS in Syrië. Daarnaast zouden ze ook teruggekeerde Syriëstrijders opgevangen hebben.