Broer Abdeslam ontkent betrokkenheid bij overval in Molenbeek

Vandaag verschenen Mohamed Abdeslam en een tweede verdachte voor de Brusselse raadkamer. De mannen worden verdacht van een gewapende overval op het gemeentebestuur van Molenbeek. De raadkamer bevestigde de aanhouding ondanks dat beiden de feiten ontkennen.

Vorige maand vond een gewapende overval plaats in het gemeentehuis van Molenbeek. Drie medewerkers werden overvallen door een persoon met een mes. De dader ging aan de haal met ongeveer 70.000 euro.

De onderzoeksrechter heeft vorige week twee mannen aangehouden en in verdenking gesteld. Eén van deze mannen is Mohamed Abdeslam, de oudere broer van Salah Abdeslam. Opvallend: hij werkte vroeger voor het gemeentebestuur van Molenbeek. Zijn precieze aandeel in de overval is nog niet duidelijk.

De oudere broer van de terreurverdachte ontkent enige betrokkenheid bij de gewapende overval. “Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij de feiten en het is nog steeds niet duidelijk welke rol hij in dit dossier dan wel zou gespeeld hebben”, sprak zijn advocate. Ook de tweede verdachte ontkent zijn deelname aan de feiten.

De Brusselse raadkamer besliste vandaag om beide verdachten nog minstens een maand aan te houden.