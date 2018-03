Collega schrijft emotionele brief voor ter dood veroordeelde VUB-professor Djalali

Van Berlaer, kinder -en spoedarts aan het UZ Brussel, is zoals Djalali docent aan de Universiteit Brussel (VUB). Met zijn boodschap spreekt hij naar eigen zeggen niet alleen een collega, maar ook een vriend aan. Hij las zijn brief vandaag voor op een schrijfactie voor Djalali, een initiatief dat uitging van de VUB het UZ Brussel.

"Zoals zoveel mensen vraag ik me af hoe je al die tijd overleeft in die afschuwelijke omstandigheden", zo begint van Berlaer. "Ze hebben je afgeschilderd als een crimineel in plaats van een wetenschapper, maar we zullen blijven vechten om gerechtigheid voor jou te krijgen."

Het is onmogelijk voor mij om je voor te stellen in een cel van een paar vierkante meters Gerlant van Berlaer

"Als je collega en vriend is het onmogelijk voor mij om je voor te stellen in een cel van een paar vierkante meters. Niet meer in staat om andere mensen te helpen, maar waar je afhangt van onze hulp", zo vervolgt hij.