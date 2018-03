De “Royal Fab Four” komen voor het eerst samen naar buiten met hun goede doelen

In Groot-Brittannië kwamen de vier Britse royals samen om uit de doeken te doen welke goede doelen ze zullen steunen voor The Royal Foundation. De focus van de pers was vooral gericht op Meghan Markle, die in mei met prins Harry trouwt. "Het doel van de stichting is niet om snelle winsten te behalen", met deze woorden opende prince William het event. Hij zei ook dat ze bij "alle projecten de “mindset” van mensen proberen te veranderen om zo een echt en duurzaam verschil te maken". Prins Harry wil zich focussen op duurzaam toerisme. De hertogin, die hoogzwanger is, sprak over hoe haar ouderschap haar liefdadigheidswerk beïnvloedt.



"Empowerment van vrouwen in de kijker”

Meghan Markle wil vooral “empowerment van vrouwen” in de kijker zetten. En hoopt een succesvolle start te kunnen maken. "Voor mij is het erg belangrijk om goed te starten... Zelfs al gebeurt het eerst achter de schermen.”



Over haar activisme voor vrouwenrechten zei ze: "Je zult mensen vaak horen zeggen: "Je helpt mensen hun stem te vinden". Maar ik ben het daar fundamenteel niet mee eens, omdat vrouwen geen stem moeten vinden. Ze hebben een stem. Vrouwen moeten zich gesterkt voelen om hun stem te gebruiken en mensen moeten worden aangemoedigd om te luisteren."

"Uitdagingen van samenwerken als familie"

Er was ook ruimte voor een grap. Zo dolde prins Harry dat het viertal nu "met elkaar in zee moet".



Prins William ging verder over de "gezonde meningsverschillen" van het viertal: "Ik denk dat het heel goed is dat we vier verschillende persoonlijkheden hebben. We hebben allemaal dezelfde passie om een verschil te willen maken, maar met verschillende meningen.”



“Samenwerken als familie heeft zo zijn uitdagingen, ... Het feit dat iedereen nu lacht, betekent dat je precies weet wat ik bedoel. Maar we zitten hier samen in voor de rest van ons leven", aldus prins William.

Focus op Meghan Markle

De focus van de pers lag vooral op Meghan Markle. De voormalig actrice heeft het volgens de pers goed gedaan. De eerste tweets gingen vooral over wat ze aan had (ontwerper Jason Wu ), dan gingen ze over hoe rustig ze wel niet leek en daarna ging het dan toch over de inhoud. Voordat ze verloofd was met prins Harry, engageerde Markle zich ook al voor “vrouwen empowerment”. Het is dan ook niet verrassend dat ze graag over dit onderwerp praat. Opvallend, was dat ze over de onderwerpen #MeToo en #TimesUp begon. Ze steunde de campagnes niet openlijk, maar door ze te vermelden brak ze met het koninklijk protocol. Normaal gezien mijden de royals alle thema’s die ook maar op een of andere manier naar politiek ruiken. Markle lijkt een aanwinst voor de Britse koninklijke familie.

The Royal Foundation