Deinze krijgt eerste mobipunt van Vlaanderen

Het eerste mobipunt van Vlaanderen staat in de stad Deinze. Daar zijn verschillende vervoersmiddelen beschikbaar, zodat de inwoners zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Het stadsbestuur van Deinze kwam op het idee na een bezoek aan de Duitse stad Bremen. Daar toont een studie aan dat één deelauto gemakkelijk tien andere wagens uit het straatbeeld kan halen.

In de toekomst wil het stadsbestuur dat er in elke deelgemeente een mobipunt komt. In de grotere centra, zoals Deinze centrum, Astene en Petegem-aan-de-Leie, zouden er zelf meerdere mobipunten komen op verschillende, strategische plaatsen.