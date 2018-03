Een job of gezonde lucht? Een moeilijk dilemma in het Italiaanse Taranto

Een gezonde economie en een gezonde leefomgeving. Het zijn twee actuele politieke thema’s, ook in ons land. Maar nergens staan ze zo lijnrecht tegenover elkaar als in Taranto, een stad in het zuiden van Italië.

ILVA, een grote staalfabriek, is goed voor 10.000 jobs. Bij verschillende toeleveranciers van het bedrijf werken er nog eens 5.000 arbeiders. Maar de fabriek is ook een grote vervuiler. En dat beseffen ook de arbeiders en de vakbonden: “Het productieproces dat we tot nu toe gehad hebben is niet meer houdbaar, op het vlak van gezondheid en aantal doden hebben we een te hoge prijs betaald.”

Giuseppe D’Ambrosio werkt in de staalfabriek. Ook hij ziet dat ILVA stilaan een limiet heeft bereikt: “Ik zou heel graag zeggen: we sluiten de fabriek en we zien of het lukt zonder. Maar dat kan niet. Want als de fabriek sluit, komt er pure ellende in Taranto.”

Kinderen blijven binnen

Maria Delia woont in het centrum van Taranto. Haar zoon kreeg kanker, maar overleefde de ziekte. Andere kinderen in de stad hadden minder geluk. Tot voor kort moesten de scholen in de buurt zelfs de deuren sluiten op dagen met felle wind. Door betere isolatie lijkt dat voorlopig voorbij. Maar buiten spelen doen de kinderen hier nog altijd niet.

“We maken ons zorgen over het fijnstof dat afkomstig is van de hoogovens, daarom verkiezen we om binnen te blijven tijdens de schooluren”, klinkt het bij directrice Elisabetta Scalera. Ze hoopt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. De inwoners van Taranto, maar ook de politiek.

Maar de lokale politici liggen op ramkoers met de nationale beleidsvoerders in Rome. De milieunormen die de overheid wil opleggen aan de overnemers van de fabriek gaan niet ver genoeg voor Rinaldo Melucci, burgemeester van Taranto. Daarom spanden de lokale politici een proces aan tegen de overheid. Dat zal ArcelorMittal, die de staalfabriek wil overnemen, niet graag zien gebeuren. Al maakt de burgemeester zich weinig zorgen: “ArcelorMittal heeft deze fabriek nodig.”