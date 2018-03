Eerste Brusselse buitenschool opent in september

In september opent in het Zoniënwoud de Brussels Outdoor School (BOS), een kleuterschool waarbij de kinderen het grootste deel van de dag in het bos zijn.

De voorbereidingen voor de opening zijn al volop bezig. Twee dagen per week test de school activiteiten met kleuters buiten. Omdat het ijskoud is, heeft de buitenschool wel verschillende maatregelen getroffen.

"Alle kinderen moeten zich goed aankleden", zegt Maarten Koertjens van de BOS, "en we hebben warme snacks en warm appelsap bij ons in het bos, want we merken dat de kinderen door de koude meer honger hebben." Verder zorgt de school ook voor extra veel bewegingsspelletjes, zodat de kinderen het niet snel koud krijgen.

In 2019 zal ook de lagere school van de BOS opengaan.

Foto: www.facebook.com/BrusselsForestSchool/