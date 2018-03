Europakenner Rob Heirbaut: "De tijd raakt op voor de Britten"

Waarover gaat het laatste conflict?

De discussie gaat over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Ierland is deel van de Europese Unie en Noord-Ierland is deel van het Verenigd Koninkrijk. Na de brexit valt Noord-Ierland uit de Europese Unie. Daardoor zullen er wel een soort van grenscontroles nodig zijn.

Michel Barnier, de Europese onderhandelaar van de brexit, heeft nu een voorstel op tafel gelegd. Hij wil zorgen voor een gebied waarin dezelfde wetten en regels gelden zodat er geen controles nodig zijn aan de grenzen. Dit betekent wel dat Noord-Ierland de wetten en regels van de Europese Unie moet overnemen, ook na de brexit. Dit voorstel zorgt voor emotionele reacties in Noord-Ierland en in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Theresa May zegt dat ze dit voorstel nooit zal aanvaarden.

Welke oplossingen zijn er voor de (Noord-) Ierse grens?

In december gaven de Britten aan de kwestie rond de Ierse grenzen te willen regelen in een volgend stadium. Namelijk in het kader van de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië. In dat globale akkoord zou dan ook een concrete regeling gevonden worden voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar op dat gebied is nog geen enkele vooruitgang geboekt. Europa wacht nog steeds op een voorstel van de Britten. Een andere optie die de Britten in december voorstelden was om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland “op een technische manier te regelen”, (onder andere via scanners) zodanig dat daar geen controles meer nodig zijn. Maar die optie wordt door de Europese Unie vrij onrealistisch geacht.

Hoe gaat het nu verder met de brexit?

