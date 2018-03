Europese vrieskou eist al zeker 46 levens

Het Franse persbureau AFP telde sinds vrijdag minstens 46 doden: achttien in Polen, zes in Tsjechië, vijf in Litouwen, vier in Frankrijk, vier in Slovakije, twee in Italië, Roemenië, Servië en Slovenië en één in Nederland. In Estland stierven in de hele maand februari zes mensen van de kou.



In Ierland was er een stormloop op de supermarkten om voedselvoorraden te hamsteren met het oog op storm Emma die donderdag voor de zwaarste sneeuwval sinds 1982 in het land zou zorgen. Op de sociale media gingen foto's van lege broodrekken rond.