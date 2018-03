Gerechtsdeskundigen op proces Hardy: "Hij wist wat hij deed"

De gerechtsdeskundigen zijn duidelijk: Hardy is een seksuele, sadistische moordenaar die controle heeft over zijn daden en wist wat hij deed. "De moord op Berlinda Doms bijvoorbeeld was een duidelijke geplande straf- en vergeldingsexpeditie", zo zegt gerechtsdeskundige Dirk Steemans. "Hardy is één van de gevaarlijkste individuen van onze huidige maatschappij", zegt Steemans. "We gaan ons niet uitspreken over een mogelijke reïntegratie in de maatschappij, maar laat het duidelijk zijn dat dat ons ongunstig lijkt. Als Hardy niet was opgepakt, dan had hij nog feiten gepleegd."

Kan Parkinson-medicatie tot moorden leiden?

Volgens neuroloog Chris van der Linden is er sprake van een impulscontrolestoornis bij Renaud Hardy, sinds hij zware medicatie neemt tegen de ziekte van Parkinson waaraan hij lijdt. Daardoor vertoont hij problematisch gedrag en is hij beginnen te moorden, zei de dokter gisteren op het proces. Hij is aangesteld door de advocaat van Hardy als getuige.

Er is in geen enkel wetenschappelijk artikel sprake van een link tussen Parkinson-medicatie en lustmoorden Wetsgeneesheer Wouter Van Den Bogaert

De wetsgeneesheer Wouter Van Den Bogaert bevestigt dat er wetenschappelijke artikels zijn verschenen die de link leggen tussen Parkinsonmedicatie en problematisch gedrag, zoals seksueel sadisme en verkrachting. "Maar in geen enkel artikel is er sprake van lustmoorden", zo zegt de wetsgeneesheer.

Dit probleem is nog niet beschreven in de wetenschappelijke literatuur omdat het zo zeldzaam is Neuroloog Chris van der Linden

Neuroloog Chris van der Linden is ook vandaag nog aanwezig op het proces. Hij bevestigt dat er op dit moment geen geval is beschreven in de wetenschappelijke literatuur waarbij een link wordt gelegd tussen Parkinson-medicatie en moorden. "Maar dit is dan ook een hoogst uitzonderlijke situatie. Het is nog niet beschreven omdat het zo zeldzaam is", zegt Van der Linden. "En het is wel duidelijk dat er ander extreem gedrag gelinkt kan worden, zoals verkrachting."

Toerekeningsvatbaar?

Had Renaud Hardy controle over zijn daden? Moet hij een gevangenisstraf krijgen of moet hij geïnterneerd worden? Dat zijn vragen waarover de jury zal moeten beslissen over een dikke week. Volgens psychiater Chris Dillen is de controle wel degelijk weggevallen. "Door de ziekte is zijn wilsvrijheid aangetast", zegt Dillen, die als getuige is aangesteld door de verdediging. Volgens de psychiater is er een duidelijke verandering in het gedrag van Hardy te zien sinds hij de ziekte van Parkinson heeft. Zou hij de feiten gepleegd hebben als hij de ziekte niet had gekregen? "Daar kan ik moeilijk ja op antwoorden, gezien zijn voorgeschiedenis van 50 jaar", zegt Dillen.