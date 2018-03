Herman Brusselmans trakteert 10 lezers (én Joke Van de Velde) op etentje

Een half jaar na zijn vorige roman "Hij schreef te weinig boeken" heeft Herman Brusselmans met "Feest bij de familie Van de Velde" alweer een nieuw boek klaar. In plaats van een klassieke boekvoorstelling, neemt de auteur 10 lezers mee uit eten.

"Via een website kun je je inschrijven", legt hij vanavond in "Van Gils & gasten" op Eén uit. "We kiezen 10 mensen uit die samen met mij op 30 maart in Gent mogen gaan eten. Ook Joke Van de Velde komt mee omdat zij de bekendste Van de Velde van Vlaanderen is."

In tegenstelling tot "Hij schreef te weinig boeken" is "Feest bij de familie Van de Velde" geen autobiografisch boek. ""Hij schreef te weinig boeken" heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Ik zat mezelf op de hielen. Het was niet echt ontspannend."