Hoelang rijden we nog met diesel?

Niet direct. Dat dieselwagens langzaam maar zeker plaatsmaken voor auto’s op benzine, is al enige tijd merkbaar. De vraag is alleen hoe snel het zal gaan. In het Belgische wagenpark zijn diesels nog altijd de nummer één. Ook in de rest van Europa rijdt meer dan de helft van de personenwagens en lichte commerciële voertuigen nog altijd op diesel.

Wetgeving

De populariteit van diesel hoeft niet verwonderen. Jarenlang is alleen gekeken naar de CO2-uitstoot van auto’s. En bij dieselwagens is die lager dan bij benzinewagens. Bij sommige modellen werd je daarom beloond met een flinke korting van overheidswege. Nu wordt de uitstoot ruimer bekeken en wordt ook de NOx-uitstoot - de stikstofoxiden - in rekening gebracht. De benzinewagens zijn hier in het voordeel. Nieuwe, meer realistische, testprocedures (WLTP) pleiten ook al niet voor diesel. En het lijkt erop dat almaar meer landen in Europa maatregelen nemen om de verkoop aan banden te leggen. Overigens zijn ook benzinewagens niet veilig voor zo’n verkoopverbod. De koploper op het vlak van "vergroening" is Noorwegen, dat een verbod op de verkoop van diesel- en benzinewagens mogelijk al in 2025 invoert. Deze week liet ook een Duitse rechtbank weten geen bezwaar te maken tegen het instellen van een dieselverbod door Duitse steden.

Technologie

Waar regels en wetten enige tijd nodig hebben, zijn bedrijven doorgaans sneller om in te spelen op nieuwe tendensen. Autofabrikanten zetten volop in op minder vervuilende modellen. BMW verwacht dat elektrische wagens tegen 2025 goed zullen zijn voor 15 tot 25 procent van de verkoop. Hyundai en Kia plannen 26 nieuwkomers met hybride-techniek of volledig elektrisch aangedreven. Gelijkaardige plannen zijn er bij PSA - met de merken Peugeot en Citroën - dat binnen drie jaar 7 plug-in hybrides en 4 volledig elektrische wagens op de markt wil brengen. Ook Jaguar-Landrover, Mercedes, de Volkswagen Audi Group en andere constructeurs, waarvan sommigen al een ruim aanbod aan “groenere” modellen hebben, zetten volop in op nieuwe technologie.

Leasing