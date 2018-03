Hoofddoekendebat laait weer op in Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement is het debat over een hoofddoeken­verbod op school opnieuw opgelaaid, nadat een rechtbank in Limburg heeft beslist dat 11 meisjes hun hoofddoek toch mogen dragen op school, ondanks een verbod. "Zij die altijd onze westerse waarden willen verdedigen, gaan opeens een uitspraak van een rechter aanvallen."