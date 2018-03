Hoofddoekendebat: "Ouders moeten keuzes kunnen maken voor hun kinderen

Het hoofddoekendebat is weer terug van nooit weggeweest. Nadat een rechtbank oordeelde dat elf Limburgse meisjes wel degelijk met hun hoofddoek naar school mogen is het debat opnieuw springlevend. Mieke Vanhecke (CD&V), ex-topvrouw van het Katholiek onderwijs pleitte in Terzake voor het recht om een hoofddoek te dragen op school. Darya Safai (N-VA) blijft het zien als een symbool van onderdrukking.