Eerste schaatsers op meer in Kalmthout (al mag het officieel nog niet)

Binnenland Wanneer is het ijs dik genoeg om te schaatsen? En hoe wordt dat gemeten?

Officieel mag het dus nog niet, maar toch kon burgemeester Lukas Jakobs met zijn eigen ogen zien dat al enkele mensen de schaatsen aantrokken. "Mensen uit de buurt kennen de situatie daar en kunnen het wel wat inschatten. Het ven is er maar een halve meter diep, dus veel risico is er niet. Maar officieel mag het dus nog niet."

Elke dag meet de brandweer of een medewerker van Natuur en Bos de dikte van het ijs op het meer. Gisteren was dat nog maar 4 centimeter, een stuk minder dan de 6 tot 8 centimeter die nodig zijn om er veilig op te kunnen schaatsen.

Het ijs betreden is normaal gezien verboden in een natuurgebied, maar op de website van Natuur en Bos lijsten ze een aantal schaatsvijvers op. Pas wanneer er een groen bolletje naast de vijver staat, is er een officiële goedkeuring.