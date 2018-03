Ouders kamperen in Grimbergen: Crevits wil eenvoudigere manier om sociale mix te garanderen

Dubbele contingentering betekent dat er in scholen even veel kansarme kinderen moeten zitten als er kansarme kinderen zijn in een buurt. Wonen er 20 procent kansarme kinderen in de buurt? Dan moeten er bij het inschrijven 20 procent van de plaatsen vrijgehouden worden voor kansarme kinderen. Dat systeem moet elitescholen en concentratiescholen voorkomen. Hoe het precies werk ziet u in onderstaande video. (Lees verder onder de video)

Om kampeertoestanden zoals in Grimbergen aan te pakken, zou de school kunnen kiezen voor een online inschrijvingssysteem, maar dan moet de school ook rekening houden met de zogenoemde dubbele contingentering.

"We hebben aan alle 98 scholen waar in het beging van deze legislatuur gekampeerd werd, gevraagd waarom ze geen online systeem hadden", zegt Crevits in het Vlaams Parlement. "Slechts zeven wilden een online inschrijvingssysteem. Ze vonden het de dubbele contingentering te complex."

Crevits zegt dat ze bereid is om online inschrijvingen te verplichten, maar wil tegelijkertijd de dubbele contingentering aanpassen. "Ik wil het niet afschaffen, want sociale mix blijft belangrijk. Maar we moeten wel kijken of we het systeem eenvoudiger kunnen maken", aldus Crevits.

Als een online inschrijvingssysteem verplicht wordt in Vlaanderen, wil Crevits ook dat alle scholen op dezelfde dag opengesteld worden om kinderen in te schrijven.