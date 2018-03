Kinepolis lokte 25 miljoen bezoekers in zijn zalen vorig jaar

Kinepolis baatte eind 2017 93 bioscopen uit, waarvan 11 in België. In de loop van het jaar zette de groep zijn eerste stappen in Noord-Amerika, met de overname van het Canadese Landmark Cinemas.



Dat de resultaten van Kinepolis erop vooruitgingen, is vooral te danken aan het expansiebeleid van de voorbije jaren (onder meer in Nederland). Want onder meer door een "wisselvallig en vaak minder succesvol filmaanbod" bleven de bezoekersaantallen elders eerder stabiel (België), of gingen ze zelfs licht achteruit (Spanje, Luxemburg, Zwitserland).



Kinepolis slaagt er wel in de bezoekers duurdere tickets te verkopen en meer te laten uitgeven aan drank en snoepgoed. "De omzet en winst per bezoeker stegen in nagenoeg alle landen", klinkt het. Een en ander leverde de groep een omzet op van 355,4 miljoen euro (+9,4 procent tegenover 2016) en een nettowinst van 49,1 miljoen euro (+3 procent).