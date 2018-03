Afgelopen nacht was de koudste van deze winter: tot -10 graden in Vlaanderen

Het is al enkele dagen bijzonder koud. In de nacht van maandag op dinsdag zakten de temperaturen al zwaar onder het vriespunt, met in Ukkel zo'n -7 graden Celsius. Maar afgelopen nacht - die van dinsdag op woensdag - werd het nog een stukje kouder. Om 7 uur vanmorgen werd in Ukkel -8,6 graden gemeten, in Zaventem gingen de temperaturen zelfs naar -10,1. Aan de kust schommelde het tussen -5 en -8 graden. De laagste waarden waren er - zoals verwacht - in het zuiden van het land. In Elsenborn, op de Hoge Venen, zakte het kwik naar -18 graden.

Voorlopige minima om 7 uur

Koksijde -7.8°C

Stabroek -7.7

Ukkel -8.6

Zaventem -10.1°C

Kleine Brogel -10.4

St-Hubert -14.3

Elsenborn -18.0 — Frank Deboosere (@frankdeboosere) February 28, 2018

Zeebrugge -4,8

Beitem+Middelkerke -7,1

Deurne -7,4

Semmerzake -7,7

Koksijde -7,8 — David Dehenauw (@DDehenauw) February 28, 2018

Het is van 13 maart 2013 geleden dat het nog zo koud was, benadrukt VRT-weerman Frank Deboosere. Een overzicht van de koudste nachten van de afgelopen jaren is te vinden op zijn website.

En hierna?

Vandaag blijft het ijskoud, maar ook zonnig. De temperaturen blijven onder het vriespunt met -2 of -3 in laag- en midden-België. Door de schrale wind zal het wel een stuk kouder aanvoelen. Komende nacht worden temperaturen van -4 aan de kust en -11 in de Hoge Venen voorspeld, met waarden rond -6 in het centrum. Morgen in de loop van de dag wordt het -1 tot +2 graden.