Leuvense wetenschappers ontwikkelen nieuwe methode om resistente bacteriën te doden

Bacteriën als levende wezens

De methode die de onderzoekers ontwikkeld hebben, pakt bacteriën op een andere manier aan. "Je moet bacteriën beschouwen als levende wezens die een hele huishouding aan eiwitten hebben", legt professor Joost Schymkowitz (VIB-KU Leuven) uit. "Waar klassieke antibiotica maar één element van de bacterie aanvallen, vallen wij met onze methode hun hele huishouding aan. Voor bacteriën is het veel moeilijker om zich tegen zulke aanvallen te verdedigen. Zij kunnen er moeilijker resistentie tegen ontwikkelen."

Muizen met blaasontsteking

De onderzoekers hebben hun methode onder meer uitgetest bij muizen die een blaasontsteking hadden, veroorzaakt door de E.coli-bacterie (een zogenoemde gramnegatieve bacterie, een soort die veel onheil aanricht in ziekenhuizen). De muizen genazen probleemloos, wat bewijst dat de methode de E.coli-bacteriën in hun ingewanden had kleingekregen.