Man sterft na incident op luchthaven Charleroi

In de luchthaven van Charleroi is vorige week vrijdag een Slovaakse man de toegang geweigerd tot een vlucht naar Slovakije. De man zou te gewelddadig geweest zijn. Daarop beslist de politie om hem mee te nemen naar een cel, maar daar kreeg hij een hartstilstand en raakte in coma. Gisteren is de man overleden. Het parket onderzoekt de zaak.