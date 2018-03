Man uit Frankrijk bekent veertigtal verkrachtingen

De vijftiger werd maandag in Noord-Frankrijk gearresteerd. De politie kwam hem op het spoor na een verkrachting in ons land, waarbij zijn auto was herkend. De man heeft de feiten bekend. Hij wordt verdacht van verschillende verkrachtingen, waarvan de eerste zich al in 1988 heeft afgespeeld. Zijn DNA komt in elk geval overeen met verschillende zedenfeiten die tot nu toe onopgelost waren. Volgens de procureur van Valenciennes schat hij zelf dat hij een veertigtal slachtoffers heeft gemaakt.

De man ging telkens op dezelfde manier te werk: hij viel een vrouw langs achteren aan, en droeg daarbij handschoenen. Zijn gezicht verborg hij achter een muts. Meestal sloeg hij 's morgens vroeg toe. De politie heeft intussen verschillende slachtoffers gecontacteerd. "Ze reageerden erg emotioneel. De vrouwen geloofden niet meer dat de zaak opgelost zou worden."