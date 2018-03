Man zakt door ijs in Brugge en raakt levensgevaarlijk gewond

In Brugge is een man door het ijs gezakt op de Assebroekse Meersen. Het gaat om een man van 74, een Nederlander die in Beernem woont. Hoewel het water in het natuurgebied niet diep is, is hij toch levensgevaarlijk gewond geraakt.

Het water is op de plaats van het ongeval maar 30 à 40 cm diep. De man is door het ijs gezakt en daardoor met zijn hoofd in het water beland.

De politie van Brugge roept op om niet het ijs op te gaan op de waterlopen en zal daar ook extra op controleren.