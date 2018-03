Muyters : "Gemeenschapsdienst voor werklozen bestaat al in Vlaanderen"

Het federale voorstel voor een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen is opnieuw op tafel gelegd door kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). Wie langer dan twee jaar zonder werk zit, is het idee, kan verplicht worden om twee halve dagen per week eenvoudige taken te verrichten, zoals kleine klusjes doen in huis, het gras afrijden of boodschappen doen.



7.000 wijk-werkers in Vlaanderen

Maar in Vlaanderen kunnen langdurig werklozen en ook leefloners sinds begin dit jaar aan de slag als wijk-werkers. "Wie ver van de arbeidsmarkt staat", zegt minister van werk Muyters, "kan met eenvoudige klusjes de eerste stap zetten naar werk." Ruim 7.000 Vlamingen zijn al als wijk-werkers actief, weet de VDAB. Wijk-werkers kunnen maximaal 60 uur per maand - en in de regel gedurende maximaal één jaar - werkervaring opdoen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 4,10 euro per uur, bovenop hun uitkering. Wijk-werken is in de plaats gekomen van het bestaande PWA-systeem, met de uitdrukkelijke bedoeling om langdurig werklozen en leefloners op weg te zetten naar werk. Wijk-werken maakt deel uit van een traject op maat dat wordt vastgelegd in overleg tussen enerzijds de werkloze of de leefloner, en anderzijds de VDAB of het OCMW. "Wijk-werkers die hun afspraken zonder goede redenen niet nakomen," zegt Muyters, "kunnen een sanctie krijgen". Ze kunnen uiteindelijk hun uitkering deels of helemaal verliezen. Particulieren, scholen en gemeenten die een beroep willen doen op wijk-werkers, kunnen gebruikerscheques aankopen. Die kosten maximaal 7,45 euro per uur en zijn fiscaal aftrekbaar, net als dienstencheques.

Geen federaal kader nodig