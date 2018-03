Nabestaanden MH17 eisen excuses van Geert Wilders

Een tweet die in Nederland in het verkeerde keelgat schiet. Het bezoek van Wilders was vóór de tweet al controversieel. De relaties tussen Nederland en Rusland zijn namelijk te vergelijken met de winterse temperaturen die Nederland op dit moment noteert: diep onder het vriespunt.

Dat heeft alles te maken met de ramp met vlucht MH17, waarbij 298 mensen omkwamen, velen van hen Nederlanders. In 2014 is die vlucht neergeschoten boven Oekraïne, volgens rapporten was Rusland daarbij betrokken. De vereniging die nabestaanden van de rampvlucht vertegenwoordigt, vindt het daarom absoluut niet kunnen dat Wilders het parlement bezoekt, laat staan dat hij de vriendschap met Rusland benadrukt. "Ongepast", schrijft de stichting Vliegramp MH17 op Twitter.