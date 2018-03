Nederland gaat "Muur van Mussert" als rijksmonument erkennen

"De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uitmaakt van onze geschiedenis. We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren." Met die woorden bevestigt minister van Cultuur Van Engelshoven dat ze de procedure start om het beruchte bouwwerk als rijksmonument te erkennen.

De "Muur van Mussert" is in 1938 gebouwd op de Goudsberg in Lunteren in opdracht van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert. De NSB was in de jaren 30 en tijdens WO II de Nederlandse uitloper van de NSDAP van Adolf Hitler in Duitsland en de partij en haar leiders dweepten met de nazi's.