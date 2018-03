Nederland heeft er een nieuwe prins (van 21) bij: prins Hugo de Bourbon de Parme

Waar gaat dit over? Prins Carlos is de oudste zoon van prinses Irene, zus van prinses Beatrix, en de Spanjaard Carlos Hugo de Bourbon de Parme. Als 26-jarige kreeg hij een kind met de alleenstaande Brigitte Klynstra, toen 38 jaar.



Prins Carlos was met haar overeengekomen dat hij nooit zou betwisten dat hij de vader was, maar hij wenste geen familierechtelijke banden met zijn zoon. Hugo kreeg zo de familienaam van zijn moeder. Financieel kwam prins Carlos wel tussen bij de opvoeding.



Prinses Beatrix en haar zus, prinses Irene.

Prins Carlos verzette zich al drie jaar

Eens Hugo Klynstra 18 jaar was geworden, eiste hij echter de familienaam op, en daarbij ook de adellijke titels. Prins Carlos heeft zich daar steeds tegen verzet, omdat dat in strijd zou zijn met de historisch gegroeide regels van het Huis De Bourbon de Parme. Hij heeft daar al verschillende rechtszaken over verloren.



De Raad van State heeft nu het laatste beroep van prins Carlos behandeld, en heeft beslist Hugo Klynstra de achternaam en de titels ("prins" en het predicaat "Koninklijke Hoogheid") te verlenen. Om de naamsverandering door te voeren is wel nog een koninklijk besluit nodig. Dat besluit wordt normaal getekend door koning Willem-Alexander, neef van prins Carlos.



Andere regels bij Huis De Bourbon