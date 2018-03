Nederlandse Qmusic-dj stort live zijn hart uit over zijn depressie: "Ik voel me klote"

Stephan Bouwman heeft een namiddagprogramma van 16 uur tot 19 uur op de Nederlandse tegenhanger van Qmusic. Vandaag onderbrak hij onverwacht zijn uitzending voor een emotionele mededeling.



Minutenlang praatte hij over zijn depressieve gevoelens en dat het momenteel "klote" met hem gaat. Met tranen in de ogen had hij het over een stemmetje dat zei hoe lelijk hij was en dat hij niets goed kon doen.



Bouwman wilde met zijn openhartige mededeling duidelijk maken dat er over psychologische problemen gepraat moet worden. Dat lijkt te gaan lukken, want tijdens zijn show liepen er duizenden berichtjes binnen en ook op YouTube regent het reacties.