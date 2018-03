Nieuwe straf voor voetbalhooligans: 5 km uit de buurt van stadions blijven

De nieuwe sanctie houdt in dat hooligans voor en na een wedstrijd niet meer in een straal van 5 kilometer rond een stadion mogen komen. En dat verbod geldt voor alle stadions in ons land.

De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken wil relschoppers op die manier op een afstand houden, zegt Cathy Van Den Berghe: "Omdat er regelmatig confrontaties waren in café's of plaatsen rond een stadion is er beslist een verbod in een grotere veiligheidszone in te voeren".



De Voetbalcel is bezig met de praktische uitwerking van de sanctie. Die moet er zo snel mogelijk komen. "We zijn bezig een lijst van straten op te stellen op onze website. Zo moet het voor hooligans duidelijk zijn waar ze niet mogen komen", zegt Cathy Van Den Berghe.

Op dit moment hebben zo'n 800 hooligans een stadionverbod. Dat aantal verandert elke week.