Meeste bewoners kunnen weer naar huis na omgevallen torenkraan in Nieuwpoort

Tot op vandaag konden de bewoners van zo'n veertig appartementen nog niet naar huis, maar gisteren zijn er zo'n dertig weer vrijgegeven. "Het heeft enige tijd geduurd, maar we moesten wachten op de ingenieursverslagen over stabiliteit", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). Boven het gebouw, waar de torenkraan terechtkwam, is een constructie gebouwd zodat het dak water- en winddicht is.