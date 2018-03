Oude bus van De Lijn gespot in Oost-Ghouta

Enkele bussen staan vertrekkensklaar om honderden mensen te evacueren uit Oost-Ghouta. Nog geen enkele bus is kunnen vertrekken. Ondanks de vraag van Rusland om dagelijks een humanitair bestand van vijf uur in te voeren, blijft het regime van president Assad Oost-Ghouta bombarderen. Zolang de aanvallen blijven duren, zal ook deze lijnbus niet uitrijden.

Hoe geraakt een oude lijnbus nu in Syrisch oorlogsgebied? "De Lijn gaat zelf geen bussen op de markt brengen. Uit afgedankte lijnbussen worden eerst de bruikbare onderdelen gerecycleerd, waarna de rest naar het schroot gaat", zegt De Lijn-woordvoerster Astrid Hulhoven. "Slechts in uitzonderlijke gevallen worden oude lijnbussen verkocht. Het gaat dan meestal om mensen die De Lijn zelf aanspreken, omdat ze een bus willen ombouwen voor een goed doel of een andere project."

De nieuwe eigenaar van de bus moet alleen de logo’s van de Vlaamse vervoersmaatschappij verwijderen. Nadien is hij vrij om te doen wat hij wil met het voertuig. Hij mag de bus dus ook opnieuw doorverkopen. Waarschijnlijk is de lijnbus via die weg in Syrië geraakt.