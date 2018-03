Parachutist van Belgisch leger komt om bij oefening in VS

De militair is gisteravond omgekomen bij een oefensprong vanop grote hoogte. Het ongeval deed zich voor in Yuma in de Amerikaanse staat Arizona.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht. Defensie zal meer details geven, zodra het onderzoek dat toelaat.

Defensie zegt ook haar medeleven te betuigen aan de familie en de naasten van de parachutist.