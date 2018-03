Parkinsonpatiënt: "Hardy had ongetwijfeld al agressie in zich voor hij parkinson kreeg"

De ziekte van Parkinson kwam de afgelopen dagen in het nieuws door het proces tegen seriemoordenaar Renaud Hardy. Hardy zou volgens een neuroloog een moordenaar geworden zijn door zijn medicatie tegen parkinson. Ook vandaag leidt dat standpunt nog tot hevige discussies op het proces. In "De wereld vandaag" getuigde Ria Leeman over haar ziekte. Ze zegt dat zij en haar lotgenoten gekwetst zijn doordat nu hun ziekte zo negatief in het nieuws komt. "Parkinsonpatiënten zijn normaal gezien rustige mensen. Wat we nu zien, doet ons pijn."

7 stofzuigers in een keer

Leeman ontkent niet dat parkinsonmedicijnen wel degelijk een effect hebben op het gedrag van de patiënt. "Mijn koopgedrag verandert er sterk door. Ik geef makkelijker geld uit. Ik heb een man gekend die plots in één keer 7 stofzuigers kocht. Maar elke patiënt die chronisch ziek is, zal wel op bepaalde vlakken veranderen."



Ze is het niet eens met de stelling dat Hardy door zijn medicijnen is gaan moorden. "Ik heb veel huisbezoeken gedaan voor de liga en bijna nooit heb ik te maken gehad met agressie. Die man moet ongetwijfeld al agressie in zich hebben gehad voor hij parkinson kreeg."



Leeman wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om steun te vragen voor de ziekte. "We zoeken steun om patiënten beter te kunnen opvangen en begeleiden. We vragen met de liga ook al 20 jaar psychologische begeleiding, maar we krijgen nu weinig of geen steun van de overheid."