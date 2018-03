Schip blokkeert tijdlang brug in Oudenaarde

De brug in het centrum van Oudenaarde werd opgehaald om het schip door te laten. Maar het schip bleef onder de brug liggen. Daardoor kon de ophaalbrug niet meer naar beneden. Dat veroorzaakte heel wat verkeersproblemen in de buurt. Auto's moesten helemaal omrijden omdat ze niet meer over de brug konden. Voor het scheepvaartverkeer was er weinig hinder. Omdat het schip aan de kant lag, konden andere schepen traag voorbij varen.

De politie kwam ter plaatse en ondertussen is het schip doorgevaren. De brug is ondertussen ook weer naar beneden. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het zou om een protestactie van de schipper gaan, omdat hij gisteren tijdens de staking hinder ondervonden zou hebben.