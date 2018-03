Slovaakse premier belooft 1 miljoen euro voor informatie over vermoorde journalist

Ján Kuciak (27) en zijn partner Martina Kušnírová zijn zondag dood teruggevonden in hun appartement. Uit hun schotwonden bleek dat ze met één schot zijn omgebracht. Kuciak was bezig met een onderzoek naar banden tussen de Italiaanse maffia en hooggeplaatse Slovaakse politici. Volgens oppositiepartijen kwamen ook politici dicht bij de premier in het vizier.

