Thailand wil af van reputatie seksbestemming: "Alle partijen moeten dit probleem aanpakken"

Alles begon met een uitspraak van de Gambiaanse minister van Toerisme en Cultuur Hamat Bah. "Wij (Gambia, nvdr.) zijn geen seksbestemming. Als je zo'n plek zoekt, dan moet je naar Thailand gaan", zo zei hij in een interview. De uitspraak dateert al van midden januari, maar viel pas afgelopen weekend op nadat een reiswebsite er over had bericht.

De bewuste uitspraak kan op niet veel enthousiasme rekenen in Thailand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde al een brief naar de Thaise ambassade in Senegal, die jurisdictie heeft in Gambia, om zijn ongenoegen te uiten over de opmerking.

Al een tijdje

Gisteren volgde er dan een verklaring van de Thaise premier Prayut Chan-ocha. "We moeten toegeven dat we al een tijdje die reputatie hebben", zo zegt hij. "Er zijn nog altijd mensen die dit beroep (van sekswerker, nvdr.) uitoefenen. Alle partijen moeten dit probleem aanpakken."

De premier vraagt aan alle autoriteiten om de wet strikt te handhaven. In principe is prostitutie illegaal in het land, maar dat verbod wordt niet streng gecontroleerd. Tegelijkertijd moet er volgens de premier wel worden gekeken naar de toekomst van de sekswerkers in kwestie.

120.000 sekswerkers