Dit zijn de 5 duurste schilderijen van 2017

"Salvator Mundi" van Leonardo da Vinci was het duurste schilderij van het jaar 2017. Dat meldt Artprice, dat is een onafhankelijk orgaan dat kunstbeurzen wereldwijd monitort om kopers, verkopers en geïnterreseerden over de kunstprijzen te informeren. In het kader van hun jaarverslag 2017 publiceerde het bureau ook een top 500 van de duurst verkochte kunstwerken. Hieronder vindt u de 5 duurste schilderijen van het afgelopen jaar.

1. "Salvator Mundi" (ca. 1500) - Leonardo da Vinci (369.441.710 euro)

Over de echtheid van deze "Salvator Mundi" is lange tijd twijfel geweest. Het zou rond het jaar 1500 geschilderd zijn door de meester van de renaissance, Leonardo da Vinci (1452-1519). Het betreft een olieverfschilderij op een walnotenhoutenpaneel. Lange tijd werd vermoed dat het kunstwerk een kopie was van een van Leonardo's leerlingen, maar in 2011 werd door verschillende Da Vinci-kenners bevestigt dat het werk wel degelijk van de hand van de meester zelf is. Kwatongen blijven echter beweren dat het slechts een kopie betreft.

Desondanks heeft het schilderij toch het recordbedrag van 369, 4 miljoen euro opgeleverd. De koper wilde anoniem blijven, maar wie het schilderij graag in het echt wil bewonderen, kan binnenkort terecht in het Louvre Abu Dhabi.

2. "Screens of landscapes" (1925) - Qi Baishi (115.640.807 euro)

Tussen de eerste en tweede plaats is er een opmerklijk prijsverschil van meer dan 200 miljoen euro. Toch is het kunstwerk "Screens of landscapes" (1925) van Qi Baishi (1864–1957), het duurst verkochte Chinese kunstwerk ooit. Het werk is een verzameling van twaalf panelen waarvan u er hierboven vier kan zien. Baishi staat bekend om zijn verfijnde, doch eenvoudige representatie van dieren en landschappen. Bovendien was hij een ontzettend productief schilder en zou hij naar schatting zo'n 8.000 panelen hebben nagelaten.

3. "Untitled" (1982) - Jean-Michel Basquiat (90.645.254 euro)

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) was de eerste Afro-Amerikaanse kunstenaar die wereldfaam kon vergaren. Nu is hij ook de duurst verkochte Amerikaan ooit. Zijn werk ging voor net geen 100 miljoen euro over de toonbank. De nieuwe eigenaar is kunstverzamelaar Yusaku Maezawa. Basquiat had Haïtiaanse en Puerto Ricaanse roots. Hij was een zeer kleurrijke figuur en gebruikte veel drugs. In 1988 stierf hij aan een overdosis. Tijdens zijn leven werd Basquiat al gelauwerd door de New Yorkse elite en kon hij ook samenwerken met zijn grote voorbeeld, Andy Warhol (1928-1987). Zijn werken zijn bruut, agressief en gekenmerkt door graffiti. In zijn werk neemt hij het op voor de rechten van zwarten en vaak verwijst hij naar de uitbuiting van Afrikaanse slaven door Amerika.

4. "Laboureur dans un champ" (1889) - Vincent van Gogh (66.693.323 euro)

"Laboureur dans un champ" (1889) is geschilderd in het laatste levensjaar van Vincent van Gogh (1853-1890). Hij schilderde het tijdens zijn verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis in een klooster in Saint-Rémy-de-Provence, niet ver van Arles. Wie het schilderij heeft gekocht is onbekend, maar het werk bracht wel bijna 70 miljoen euro op. Hoewel Van Gogh tijdens zijn leven waarschijnlijk maar een schilderij heeft verkocht, hoort hij nu bij de duurste schilders ter wereld. Zijn eigen stijl wordt omschreven als post-impressionistisch en de werken van Van Gogh oefenden veel invloed uit op het expressionisme.

5. "Contraste de formes" (1913) - Fernand Léger (57.465.961 euro)

"Contraste de formes" (1913) van Fernand Léger (1881-1955) wordt gezien als een van de meest invloedrijke kunstwerken van de vroege 20e eeuw. Met dit kunstwerk verwijdert Léger zich van het kubisme van tijdgenoten als Picasso en Braque en gaat hij op zoek naar een eigen pure vorm. Léger wil hier niet representeren, maar abstracte vormen en lijnen voor zichzelf laten spreken. Vooral het ritme van de figuren is hierbij belangrijk. "Contraste de formes" wil vooral een ruwe zintuiglijke ervaring zijn. Ook hier is niet bekend wie het werk kocht, het bracht wel zo'n 57 miljoen euro op.

