Tot 6 jaar cel voor drugsfeest met dodelijke afloop

Op 8 januari 2017 werd de politie naar de Desguinlei in Antwerpen geroepen voor een vrouw die een fatale val van het dak had gemaakt. Een bewoner van de vijftiende verdieping verklaarde dat ze eerst op zijn balkon terecht was gekomen. Vervolgens was ze in paniek op de balustrade geklommen en verder naar beneden getuimeld.

Het slachtoffer was te gast geweest op een feestje dat al meerdere dagen aan de gang was en waar verdovende middelen gebruikt werden. Uit het toxicologisch onderzoek bleek dat de vrouw onder invloed was van cocaïne en een slaapmiddel. Ze had daar wellicht slecht op gereageerd en had waanvoorstellingen gekregen.

De organisatrice van het drugsfeest en de dealer vertelden de politie later dat de vrouw dingen zag die er niet waren en dat ze dacht dat iedereen haar kwaad wilde doen. Het slachtoffer had het appartement verlaten en was via een trap op de gang naar het dak gelopen.

De organisatrice van het feest werd vervolgd omdat ze haar appartement ter beschikking had gesteld voor het gebruik van drugs. Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd. De verdediging had voor een werkstraf gepleit en kreeg die ook. “Mijn cliënte gaat deze kans van de rechtbank zeker grijpen. Ze is nog altijd erg aangedaan van wat er toen gebeurd is en het was voor haar ook een ‘wake-up call’ om haar leven een andere wending te geven”, reageerde haar advocaat Xavier Potvin.

De man die de drugs had geleverd, kreeg zes jaar cel, een jaar meer dan er gevorderd was. De dealer stuurde zijn kat naar het proces en de rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.