Tournée Minérale 2018 : iets minder deelnemers maar toch een succes

Meer dan 100.000 mensen hebben dit jaar op de campagnewebsite beloofd om een maand lang geen alcohol te drinken. Volgens de organisatoren van Tournée Minérale deden ook heel wat mensen mee zonder zich in te schrijven. Op sociale media blijkt dat de deelnemers het er goed vanaf brachten.

Opvallend was dat veel deelnemers in groep meededen. Er schreven in totaal 5.265 teams in. "In groep kan je elkaar steunen", zegt Mathijs Goossens van Stichting tegen Kanker. "Dat maakt het makkelijker om het een hele maand vol te houden."

Er zijn verschillende redenen voor de deelnemers om mee te doen. Liefst 67 procent zegt mee te doen voor hun gezondheid. 44 procent geeft aan dat ze meedoen omdat Tournée Minérale een tof project is. "Bewuster met alcohol omgaan" is voor 34 procent een motivatie om een maand lang alcohol te laten.

Bijna 31.000 deelnemers aan de editie van vorig jaar hebben zich dit jaar opnieuw ingeschreven. De organisatoren zijn blij dat die mensen voor de tweede keer meededen, maar ze zijn vooral tevreden dat ze een ruim aantal nieuwe deelnemers bereikten.

Geen alcohol drinken sociaal aanvaard

Dat Tournée Minérale een blijver zal zijn, blijkt volgens de organisatoren uit het feit dat er afgelopen maand meer reclame voor alcoholvrij bier te zien was in de straat en dat het aanbod van alcoholvrije dranken in de horeca sterk is toegenomen. "Er worden zelfs alcoholvrije events georganiseerd", zegt Goossens. "Dat vinden wij heel positief want dat betekent dat ook mensen die zich niet inschrijven, in contact komen met het alcoholvrije aanbod." De Stichting tegen Kanker spreekt zelfs over een mentaliteitswijziging. Het wordt volgens hen steeds meer sociaal aanvaard om geen alcohol te drinken.

Alcoholvrij aanbod zal blijven

Bij de vorige editie ondervond de helft van de horecazaken in Vlaanderen een impact op hun omzetcijfer. Dit jaar klaagde maar een derde van de cafés en restaurants over omzetverlies. Bij een vijfde van die horecazaken was dat omzetverlies groter dan 10 procent.