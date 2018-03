Treinen vertrekken alleen nog met deuren dicht

Net om die grijze zone en de onduidelijkheid uit te schakelen wordt de instapprocedure dus veranderd. Want zeker in de spitsuren gebeurde het geregeld dat treinbegeleiders te maken kregen met gehaaste reizigers die elkaar voeten liepen om in extremis op zo'n trein te springen. Dat zorgt voor veiligheidsricico's bij de reizigers. Maar ook bij de treinbegeleiders. In principe moet die hen tegenhouden, maar in de praktijk wordt de treinbegeleider soms met een overmacht geconfronteerd.

Frustratie, ergernis, soms zelfs agressie bij de reiziger. Slechte wil of arrogangtie van de treinbegeleider? Toch niet. De man of vrouw in kwestie volgt gewoon de procedure. Want niet het sluiten van de deuren, maar het fluitsignaal van de treinbegeleider maakt een einde aan de kans om in te stappen.

Nog andere maatregelen op komst

Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS heeft die nieuwe vertrekprocedure toegelicht in de Commissie Infrastructuur van de Kamer. Vorig jaar raakte bekend dat al in 2009 opdracht was gegeven om een nieuwe vertrekprocedure te onderzoeken. De NMBS had er 11 miljoen aan besteed, zonder resultaat, want een proefproject werd afgevoerd.

De door Dutordoir nu aangekondigde maatregel is de eerste in een reeks veiligheidsmaatregelen, vooral bedoeld om agressie tegen te gaan. Uit cijfers blijkt immers dat agressie op en rond treinen een grote oorzaak vormt van de arbeidsongevallen bij de NMBS. Daarom wil Dutordoir tegen begin volgend jaar ook sleutelen aan de vervoerbewijzen. Tickets die de reiziger zelf moet invullen, zoals de GoPass voor jongeren, zorgen immers voor heel wat discussies met de treinbegeleiders. De passagiers gaan vaak niet akkoord met de vermaning of boete omdat ze het invullen toeschrijven aan een vergetelheid, niet aan poging tot fraude.

Bij de toelichting van haar beleidsintenties zei Dutordoir vorig jaar dat ze bijna van haar stoel viel toen ze de cijfers over arbeidsongevallen onder ogen kreeg. "De cijfers voor 2017 zijn niet beter", zegt ze nu. "Zo waren er 1 300 arbeidsongevallen met werkverlet, alles samen 23 000 dagen of 18 per arbeidsongeval."