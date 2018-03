Trump opnieuw in de clinch met minister van Justitie Jeff Sessions

In de VS zitten de Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Justitie Jeff Sessions opnieuw in elkaars vaarwater. Nadat Trump de houding van zijn voormalige vertrouweling tegenover de president via Twitter als "schandelijk" had omschreven, verdedigde de justitieminister zich. "Het ministerie van Justitie zal zijn werk "op een eerlijke en onpartijdige wijze voortzetten, in overeenstemming met de wetgeving en de grondwet".