Trump ziet "trouwe metgezel" Hope Hicks vertrekken als communicatiedirecteur

Met Hope Hicks verliest president Trump een van zijn meest trouwe metgezellen. Hicks was van in het begin betrokken bij de verkiezingscampagne van Trump. Ze was verantwoordelijk voor de communicatie en trad op als woordvoerder.

Haar gebrek aan ervaring in de politiek weerhield haar er niet van om ook in het Witte Huis belangrijke communicatierollen op te nemen. Zo nam ze in september vorig jaar het roer over van communicatiedirecteur Anthony Scaramucci, die het maar enkele dagen had uitgehouden als directeur.



Volgens bronnen in het Witte Huis slaagde ze erin om orde op zaken te stellen en de relatieve rust in het communicatieteam te laten terugkeren.



9 uur ondervraagd