Twee Britse Conservatieven stappen over naar Europese christendemocraten

Terwijl de Britse premier Theresa May er alles aan doet om de verdeeldheid over de brexit in haar eigen partij en in haar regering te overstijgen, ruilen twee partijgenoten van haar de door henzelf opgerichte ECR-fractie in voor de EVP-fractie in het Europees Parlement.

"We zijn ervan overtuigd dat de aanpak van de EVP efficiënter is om een zo goed mogelijke toekomst voor onze kiezers te bereiken", schrijven Julie Girling en Richard Asworth in een persmededeling. Ze zeggen ook nog in eigen land lid van de Conservatieve Partij te willen blijven.

In de EVP-fractie komen Girling en Asworth terecht in een hoofdzakelijk pro-Europese politieke familie. De ECR-fractie, die ze verlaten, is veel eurokritischer. Tot die ECR behoren onder meer ook de N-VA en de Poolse regeringspartij PiS. Hoe dan ook blijft de EVP de grootste fractie in het Europees Parlement.