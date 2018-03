Minder rompslomp voor buitenlanders die in België komen werken

Wie vandaag naar België wil komen om hier te werken, moet eerst een werkvergunning aanvragen. Pas als die is goedgekeurd, kan de werknemer ook een verblijfsvergunning aanvragen. Beide aanvragen worden binnenkort samengevoegd in één enkele aanvraag.

“Deze vereenvoudiging maakt de procedure voor de buitenlandse werknemer en de werkgever niet alleen efficiënter, maar maakt het daarnaast ook makkelijker om te controleren of de migrant legaal in het land verblijft en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het is een complex dossier omdat de werkvergunning van de gewesten moet komen (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), maar een verblijfsvergunning is federale materie.