Vergeten Oscarfilms (deel 3): "120 battements par minute"

De derde aflevering in onze reeks Vergeten Oscarfilms gaat over de Franse film "120 battements par minute". Het verhaal speelt zich af tijdens de begindagen van de aidscrisis in Parijs begin jaren 90. Actiegroepen van vooral homoseksuele mannen smeken om gehoor bij de machthebbers. Er is op dat moment geen enkel politiek draagvlak om iets te doen voor de slachtoffers van de aidscrisis. De actiegroep "Act up" wil aandacht voor de grote groep mensen die op jonge leeftijd aan het sterven zijn.

Het is een ernstige film waarin veel gepraat wordt over de actie die ondernomen moet worden tegen de regering en de medische industrie. Het is vaak ook erg droevig want de personages die je intiem leert kennen, zijn stervende.

Dit is een heel intense cinema-ervaring over een ernstig thema.