Vlaanderen over 10 jaar: meer ouderen en kinderen, minder actieve bevolking (20-64)

De evolutie heeft te maken met de toenemende vergrijzing: de grote groep van zogenoemde "babyboomers" gaat stilaan met pensioen. Daarnaast zal Vlaanderen over 10 jaar ook een pak meer kinderen tellen. De toename is het grootst bij de 12-17-jarigen (+12 procent).

Tussen 2017 en 2027 verwacht Statistiek Vlaanderen een lichte daling met 1,6 procent van de bevolking op actieve leeftijd (20-64 jaar) in Vlaanderen. In de voorbije 10 jaar groeide het aantal 20-64-jarigen nog met 4 procent. In dezelfde periode wordt een stijging verwacht van het aantal 65-plussers met maar liefst 22 procent.

Infografiek In 2070 zijn we al met 13,4 miljoen Belgen en het aantal singles blijft fors stijgen

Dat zijn natuurlijk algemene cijfers. Op lokaal vlak kan het verhaal er heel anders uitzien. "We zien dat deze trends sterke gemeentelijke verschillen kennen", zegt hoofdstatisticus Roeland Beerten. "De demografische vooruitzichten tonen aan dat Vlaamse gemeenten een erg divers verloop van de bevolking kennen, waar het lokale beleid rekening mee zal moeten houden in het plannen voor de toekomst."

De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar is het grootst in de stad Antwerpen, de regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant.