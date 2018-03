Hervorming registratierechten doet verkoop van woningen fors dalen

Uitstelgedrag

Er is slechts één categorie woningen die best zo snel mogelijk gekocht worden. Dat zijn de huizen boven de 200.000 euro die in aanmerking komen voor een klein beschrijf.

"Lang geleden dat we nog zo'n daling gezien hebben"

"Dit is wel een vrij scherpe daling", zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van de Belgische notarissen in "De ochtend". "Het is lang geleden dat we zoiets gezien hebben. Het valt overigens ook op dat het een daling is die we vooral noteren in Vlaanderen en niet in Wallonië. Dus heeft specifiek te maken met de situatie in Vlaanderen, waar die verandering van de registratierechten er zit aan te komen."

Van Opstal zegt dat mensen makkelijk 6.000 à 10.000 euro kunnen besparen als ze slechts 7 in plaats van 10 procent registratierechten moeten betalen. Hij verwacht geen grote gevolgen voor de prijzen van het vastgoed. "Mijn persoonlijke aanvoelen is dat de prijzen in de loop van dit jaar niet zo fel zullen schommelen, ook al is er een wijziging in het fiscale regime. Het Vlaamse en het Belgische vastgoed zijn bijzonder stabiel, zonder grote uitschieters."