Winterland blijft nog zeker vijf jaar in Hasselt ondanks kritiek

Oppositiepartij N-VA wilde dat de stad het contract zou verbreken, omdat het niet correct zou zijn aanbesteed. Een ander evenementenbureau heeft daarover een proces aangespannen. En de organisatie zou in Maastricht nog 300.000 euro schulden hebben. Maar volgens de burgemeester van Hasselt is alles wettelijk in orde.

Steven Vandeput, van N-VA, vreest toch voor imagoschade: "De naam van onze stad wordt door het slijk gehaald, door allerlei malversaties, bewezen of niet. Ik stel vast dat er geen echt weerwoord komt van de mensen die betrokken zijn. Laten we dan kijken of we kunnen vermijden dat onze stad nog meer in een slecht daglicht komt."

Maar de stad houdt dus toch vast aan het huidige contract.