Zeker 85 werknemers van Nationale Bank gaan in op omstreden uitstapregeling

De Nationale Bank zet in de komende jaren een aantal activiteiten stop. Zo gaan de drukkerij en enkele regionale vestigingen dicht. "We zitten in de transformatie naar een kennisbedrijf", luidt het. Het gevolg is dat er minder werk is, in de eerste plaats voor oudere werknemers met een uitvoerende functie.



"We zijn er voorstander van dat mensen zo lang mogelijk actief blijven, maar we moeten rekening houden met de realiteit", zegt Nationale Bank-gouverneur Jan Smets in "De ochtend". "We hadden kunnen zeggen: "jullie kunnen blijven, maar we hebben niet echt meer een job voor jullie". Dan zouden wij eigenlijk in ons bedrijf verdoken werkloosheid hebben geïnstalleerd. Dat is zeker niet wat we aanbevelen."

Smets spreekt dan ook tegen dat de instelling ingaat tegen haar eigen aanbeveling om mensen langer aan het werk te houden. Hij benadrukt dat de Nationale Bank er probeert voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen elders aan de slag kunnen. "We geven opleidingen en bieden outplacement aan. Maar een onderdeel van het plan is ook de uitstapregeling, gelet op dat leeftijdsprofiel van de mensen."

Eerder waren er al gelijkaardige uitstapregelingen bij ING en Electrabel. Vanaf dit jaar moeten bedrijven die oudere werknemers betalen om thuis te blijven, boetes betalen. Die maatregel is opgelegd door de federale overheid. "We zullen dat doen, de overheid heeft dat beslist", zegt Smets.

De Nationale Bank is geen overheidsinstelling maar een autonome nv. De federale staat bezit wel de helft van de aandelen.