Eric Goens ontvangt Stefaan Degand en Zuhal Demir in "Die huis 2" dit najaar

"Het huis" in Leuven werd vorig jaar "Die huis" in Wellington (Zuid-Afrika) en lokte met de eerste aflevering meteen 1,1 miljoen kijkers. Het was de pakkende getuigenis van weervrouw Sabine Hagedoren over het verlies van haar man. Eén breidt nu een vervolg aan "Die huis" met een tweede seizoen dit najaar.

Goens zelf lost ook al vijf namen: "Stefaan Degand heeft de nachtmerrie der nachtmerries beleefd door heel erg plots de liefde van zijn leven en ongeboren kind te verliezen. Daarnaast is hij vooral een begenadigd acteur. Christoff is de Will Tura van de Vlaamse schlagerzangers, en stilaan nog populairder in Duitsland dan in eigen land. Zuhal Demir is een toppolitica, Piet Huysentruyt is de man die Vlaanderen zonder basisfouten leerde koken. En Danira Boukhriss Terkessidis is een jong talent met een stem én een mening. Met deze mensen in "Die huis", in de rust en de zaligheid van Zuid-Afrika, ben ik zeker dat we opnieuw gaan toppen."